22 ноября, 06:50,
обновлено 22 ноября, 06:56

"Заминировавшего" 800 объектов в РФ и Белоруссии россиянина осудили на 2,5 года

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

Как пояснили в Центре общественных связей ФСБ России, массовая рассылка угроз террористического характера была осуществлена в отношении объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, социальной и транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россиянин, разославший в 2021 году письма с террористическими угрозами в отношении более 800 объектов на территории России и Белоруссии, осужден на 2,5 года колонии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как отметили в ЦОС, гражданин России 2004 года рождения, осуществивший в марте - мае 2021 года с электронных почтовых адресов иностранных доменов рассылку ложных террористических угроз в адрес 395 объектов 37 регионов России, а также 450 объектов в Белоруссии, был задержан ранее в Омске благодаря совместным действия ФСБ и МВД России и КГБ Белоруссии.

"По результатам расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Советским районным судом Омска лицо, причастное к указанным преступлениям, осуждено и с учетом деятельного раскаяния и сотрудничества со следствием приговорено к 2,5 года лишения свободы и взысканию причиненного материального ущерба в размере 2,5 млн рублей", - сообщили в ФСБ.

Как пояснили в ЦОС, массовая рассылка угроз террористического характера была в отношении объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, социальной и транспортной инфраструктуры Российской Федерации и Белоруссии. 

Теги:
БелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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