В Москве изъяли контрафактные лекарства для косметологии на 100 млн рублей

Злоумышленники сбывали препараты через соцсеть

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, которые обвиняются в сбыте в Московском и других регионах некачественных лекарственных препаратов для косметологии, изъято товара на сумму свыше 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, не позднее июля 2023 года группа лиц вступила в сговор и объединилась в состав организованной преступной группы в целях ввоза и сбыта на территории Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств, используемых преимущественно в косметологии. Они организовали приобретение за пределами РФ и ввоз лекарственных средств", - сказала она.

Злоумышленники сбывали лекарства через соцсеть. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере), в рамках которого проведены обыски в домах фигурантов дела, офисах и складах, арендуемых в различных районах.

"Территориальный орган Росздравнадзора по городу Москве и Московской области признал препараты недоброкачественными. В ходе следствия будут назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе предварительного следствия установлено, что стоимость препарата в интернет магазинах варьировалась от 2,5 до 25 тыс. рублей. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 100 млн рублей. В рамках уголовного дела установлена причастность четырех лиц", - добавила начальник пресс-службы столичного главка СК. Задержанным предъявлено обвинение. Трое арестованы, соучастнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следователи столичного СК продолжают устанавливать лиц, возможно причастных к совершению преступления.