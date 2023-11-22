22 ноября, 07:16

СК возбудил дело после смерти четырех человек при пожаре в частном доме в Люберцах

© ГСУ СК России по Московской области

Возгорание произошло в результате взрыва бытового газа

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Подмосковный СК возбудил уголовное дело по факту смерти четырех человек, в том числе двоих детей, при пожаре в частном доме в Люберцах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

В среду в частном доме, расположенном в СНТ "Ново-Марусино" в Люберцах, в результате взрыва бытового газа произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружены тела двоих детей 7 и 10 лет, а также их дедушки и отца. Еще двоих пострадавших - бабушку и мать - госпитализировали.

"По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, проводится осмотр. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация