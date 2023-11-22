СК возбудил дело после смерти четырех человек при пожаре в частном доме в Люберцах

Возгорание произошло в результате взрыва бытового газа

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Подмосковный СК возбудил уголовное дело по факту смерти четырех человек, в том числе двоих детей, при пожаре в частном доме в Люберцах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

В среду в частном доме, расположенном в СНТ "Ново-Марусино" в Люберцах, в результате взрыва бытового газа произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружены тела двоих детей 7 и 10 лет, а также их дедушки и отца. Еще двоих пострадавших - бабушку и мать - госпитализировали.

"По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, проводится осмотр.