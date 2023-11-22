В Кузбассе на шахте "Листвяжная" произошло возгорание

Работа в забое приостановлена

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Работа в забое на ООО "Шахта "Листвяжная" в Кемеровской области приостановлена после случившегося там возгорания. Об этом ТАСС рассказали на предприятии.

Уточняется, что машинист горных выемочных машин ООО "Шахта "Листвяжная" сообщил о возгорании площадью примерно 0,06 кв. м. Очистной комбайн и забойный конвейер в лаве были остановлены, работники самостоятельно потушили возгорание с помощью огнетушителя.

"В настоящее время работы в очистном забое лавы приостановлены. Создана специальная комиссия по расследованию инцидента", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что в горных выработках шахты в соответствии с правилами безопасности соблюдается пылегазовый режим. Прочие производственные объекты предприятия работают в штатном режиме. Для персонала обеспечены безопасные условия труда.

В ноябре 2021 года на "Листвяжной" произошел взрыв метана, что стало одной из самых масштабных трагедий в угольной отрасли. Погиб 51 человек. В июле 2023 года шахта возобновила угледобычу.