22 ноября, 07:23,
обновлено 22 ноября, 07:32

В Ингушетии нейтрализовали открывшего огонь по правоохранителям бандита

ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

Его личность устанавливается

ТАСС, 22 ноября. Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции (КТО) в Сунже Республики Ингушетия нейтрализовали бандита, открывшего по ним огонь, его личность устанавливается. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения пособника разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже Республики Ингушетия. При попытке задержания последний оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия. В результате боестолкновения бандит нейтрализован, его личность в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, обстановка контролируется. "Обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов. О ходе развития ситуации информация будет предоставляться дополнительно", - заключили в пресс-службе управления. 

Теги:
РоссияИнгушетия
© Информационное агентство ТАСС
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