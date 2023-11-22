Суд отправил под домашний арест экс-начальника УФСИН по Орловской области

Он подозревается в превышении должностных полномочий

ТАСС, 22 ноября. Суд по ходатайству следователя поместил под домашний арест бывшего начальника УФСИН России по Орловской области Владимира Волосевича, для которого осужденные по его указанию изготавливали изделия из дерева, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По ходатайству следователя СК России по Орловской области судом в отношении бывшего начальника УФСИН России по Орловской области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Следователем в ближайшие дни запланировано предъявление обвинения подозреваемому", - говорится в распространенном сообщении.

Волосевича задержали 20 ноября, в его отношении возбудили уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в нарушение действующего законодательства он дал незаконные указания подчиненным сотрудникам на изготовление осужденными ИК-2 лично для него изделий из дерева.