22 ноября, 07:45

В Тюменской области женщину приговорили к ограничению свободы за контрабанду наличных

Сумма перевозимых денег составила более $90 тыс.

ТЮМЕНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Калининский районный суд Тюмени приговорил женщину к шести месяцам ограничения свободы за контрабанду наличных в особо крупном размере, сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ по Тюменской области.

"Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области установлена причастность гражданки России к незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества наличных денежных средств в особо крупном размере. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий с Тюменской таможней женщина задержана с поличным в международном терминале Аэропорта "Рощино" при попытке незаконного перемещения без декларирования в Узбекистан денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере.Калининский районный суд Тюмени признал ее виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, сумма перевозимых денег составила более $90 тыс.

В управлении отметили, что таможней было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов), расследование которого осуществляло следственное подразделение РУФСБ России по Тюменской области. 

Теги:
РоссияТюменская область
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