22 ноября, 07:54

В Иркутской области в результате нападения стаи бездомных собак погиб пенсионер

Возбуждено уголовное дело

ИРКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Пенсионер в Иркутской области умер в результате нападения стаи бродячих собак. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Следственным отделом по городу Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе предварительного следствия установлено, что в районе СНТ "Нептун" произошло нападение стаи бродячих собак на 71-летнего мужчину, который скончался по пути в больницу", - говорится в сообщении.

Пострадавший получил множественные раны и потерял много крови. Следователи истребовали в администрации Усольского района документацию, в том числе по заключению муниципальных контрактов на отлов бродячих собак в 2023 году. Прокуратура начала проверку в связи с произошедшим и поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. 

Теги:
РоссияИркутская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация