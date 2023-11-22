В Иркутской области в результате нападения стаи бездомных собак погиб пенсионер

Возбуждено уголовное дело

ИРКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Пенсионер в Иркутской области умер в результате нападения стаи бродячих собак. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Следственным отделом по городу Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе предварительного следствия установлено, что в районе СНТ "Нептун" произошло нападение стаи бродячих собак на 71-летнего мужчину, который скончался по пути в больницу", - говорится в сообщении.

Пострадавший получил множественные раны и потерял много крови. Следователи истребовали в администрации Усольского района документацию, в том числе по заключению муниципальных контрактов на отлов бродячих собак в 2023 году. Прокуратура начала проверку в связи с произошедшим и поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.