Прокурор требует 10 лет колонии для экс-главы Центра спортивной подготовки сборных РФ

Вынесение приговора намечено на 17:00 мск 30 ноября

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Гособвинитель требует приговорить бывшего директора Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП) Александра Кравцова к 10 годам колонии по уголовному делу о растрате 14 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в коллегии адвокатов "Правовой блок", которые осуществляют защиту экс-чиновника.

"Состоялось судебное заседание по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении директора ФГБУ ЦСП Александра Кравцова. Прокурором ему было запрошено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать должность руководителя в течение трех лет, пособникам прокурор запросил по восемь лет", - сказали в коллегии.

Дело рассматривает Замоскворецкий суд Москвы. Вынесение приговора намечено на 17:00 мск 30 ноября.

Кравцов был задержан в 2020 году. Кроме бывшего спортивного функционера на скамье подсудимых оказались еще пять человек, также обвиняемых в растрате. Кравцова обвиняют в устройстве нескольких человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, которые получали зарплату, фактически не работая. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей. Вину подсудимый не признает.

Кравцов в 2005 году начал работать в ФГБУ ЦСП, в 2009 году занял должность директора этой структуры. В 2014 году Кравцова также избрали президентом Союза биатлонистов России. Через четыре года он покинул этот пост.

ФГБУ ЦСП отвечает за весь спорт высших достижений России. Все спортсмены сборных команд страны по всем видам спорта и специалисты сборных команд (около 5 000 человек) состоят в трудовых отношениях с ЦСП.