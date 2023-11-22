СК возбудил дело после ремонта мемориала на месте гибели Гагарина во Владимире

Объект расположен недалеко от деревни Новоселово в Киржачском районе

ТАСС, 22 ноября. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при реконструкции мемориала на месте гибели Героев Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина и летчика-испытателя Владимира Серегина возбуждено во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), по факту мошеннических действий при реконструкции мемориала на месте гибели Героев Советского Союза летчика-космонавта Гагарина Ю. А. и летчика-испытателя Серегина В.С .", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, дело возбуждено по результатам прокурорской проверки, проведенной в том числе после многочисленных публикаций в СМИ о плохом состоянии мемориала на месте гибели летчиков, расположенного недалеко от деревни Новоселово в Киржачском районе.

В 2017 году администрации района из областного бюджета была выделена дотация в 20 млн рублей на реконструкцию мемориала. Во время второго этапа реконструкции, стоимость которого превысила 8,7 млн рублей, компания-подрядчик "Наш дом" выполнила не все работы, предусмотренные контрактом. В том числе стела "Разорванная звезда" была облицована не гранитом, а металлическими листами, пол трибуны и частично ее ступени также не были облицованы гранитом, на стелах не выполнены именные таблички, были выявлены и другие нарушения. При этом оплату подрядчику произвели в полном объеме.

В настоящее время следователями допрашиваются представители подрядной организации, изучается документация, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.