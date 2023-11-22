Cуд 13 декабря рассмотрит протокол в отношении основателя Novaja Gazeta-Europe

Кирилла Мартынова обвиняют в производстве информационных материалов иностранным агентом без соответствующей маркировки

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Басманный суд 13 декабря рассмотрит протокол о нарушении закона об иноагентах основателем Novaja Gazeta-Europe Кириллом Мартыновым (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Протокол в отношении Мартынова составлен по ст. 19.34 КоАП РФ (производство информационных материалов иностранным агентом без соответствующей маркировки), его рассмотрение назначено на 13 декабря", - сказала собеседница агентства.

Максимальное наказание по данному составу - штраф в размере 50 тыс. рублей.

Генеральная прокуратура ранее признала нежелательной в РФ деятельность Novaja Gazeta-Europe. Газета была основана Мартыновым, в ней публикуются бывшие члены редакции "Новой газеты".