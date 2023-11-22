22 ноября, 09:06

В Анапе залповый дождь привел к подтоплению придомовых территорий

При этом в дома вода не заходила

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Придомовые территории подтопило в Анапе в результате сильного дождя. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"По состоянию на 10:00 мск в городе-курорте были подтоплены восемь придомовых территорий, в дома вода не заходила", - говорится в сообщении. Уточняется, что дождь продолжится в течение дня.

Ранее сообщалось, что в Анапе прошел залповый дождь с градом, вода начала скапливаться в низинных участках. Утром дождь прекратился.

Ранее в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение по непогоде. 

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РоссияКраснодарский край
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