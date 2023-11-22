Около 6 тыс. астраханцев остаются без электроснабжения из-за непогоды

Локальные повреждения устраняют около 100 специалистов и 34 единицы спецтехники

АСТРАХАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Энергетики в Астраханской области восстанавливают нарушенное из-за штормового ветра электроснабжение. Без электричества остаются около 6 тыс. жителей в 18 населенных пунктах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Вследствие неблагоприятных погодных условий на территории Астраханской области зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Из-за шквалистого ветра, скорость которого достигала 23 м/с, произошли обрывы линий электропередачи. В результате было обесточено 27 населенных пунктов в Красноярском, Черноярском, Володарском и Икрянинском районах. Энергетики работают в режиме повышенной готовности", - написал Бабушкин.

По словам Бабушкина, на текущий момент энергетики восстановили электричество в 9 населенных пунктах. Сейчас без света остаются около 6 тыс. человек. Локальные повреждения устраняют около 100 специалистов и 34 единицы спецтехники.

"Ежечасно получаю доклад по текущей ситуации. Завершить работы в полном объеме планируем сегодня до 18:00. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россети" 8-800-220-0-220", - добавил Бабушкин.

Ранее синоптики предупредили о сильных дождях, местами переходящих в мокрый снег, усилении ветра с порывами до 23 м/с и понижении температуры воздуха до минус 6 градусов в Астраханской области до 24 ноября.