22 ноября, 09:18
Взрыв в кафе в Петербурге

Жена погибшего военкора Татарского не планирует подавать иск к Треповой

На допросе Валерия Фомина также отметила, что по счастливой случайности не оказалась рядом с мужем во время взрыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Жена погибшего при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге военкора Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, не будет подавать гражданский иск к Дарье Треповой, обвиняемой в теракте. Об этом она сообщила во время допроса на заседании в Первом западном окружном военном суде, передает корреспондент ТАСС.

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"Нет, не буду", - ответила Валерия Фомина на вопрос судьи Тимура Жидкова о том, обращалась ли она с иском. На допросе жена погибшего Фомина также отметила, что по счастливой случайности не оказалась рядом с ним во время взрыва.

"Я собиралась сесть рядом с Максимом, но место было занято и меня посадили очень далеко. Начало встречи немного задержалось. <…> Когда все произошло, я оказалась у выхода и только потом подошла к Максиму посмотреть, что с ним", - сказала она.

По словам Фоминой, ранее с подсудимой они знакомы не были, но муж показывал ей открытки, которые прежде дарила Трепова. Она также отметила, что у мужа была патриотическая позиция. В связи с этим он был достаточно популярен, было много поклонников, устраивал с ними встречи, но также Татарский периодически получал и угрозы. Ему присылали фото бойцов и говорили, что "ты будешь следующий", но супруги не считали эти угрозы серьезными. Подарки от поклонников он лично принимал редко, обычно их собирали в Москве и потом оттуда забирали раз в месяц и привозили ему. В целях безопасности место встречи не называлось заранее, о последней стало известно 27 марта от "Кибер Фронта Z", который разместил информацию в Telegram-канале.

В конце допроса Фоминой Дарье Треповой было предоставлено слово, она сказала: "Мне очень жаль".

О начале слушаний по делу

15 ноября Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге начал рассмотрение уголовного дела Дарьи Треповой и ее предполагаемого сообщника Дмитрия Касинцева. Трепова обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление). Касинцеву предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления).

По версии следствия, 2 апреля Дарья Трепова, выполняя указания действовавших на Украине лиц, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. При последовавшем взрыве Фомин погиб. Кроме того, ранения получили еще 52 находившихся в помещении человека. Касинцева считают причастным к укрывательству Треповой в своей квартире после теракта. 

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Взрыв в кафе в Петербурге
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