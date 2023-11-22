Экс-министр Абызов на первых показаниях в суде заявил, что не мог красть сам у себя

Бывший министр по вопросам Открытого правительства РФ не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бывший министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях, объясняя это тем, что не крал у себя ничего и не оказывал сам себе покровительство, чтобы скрыть незаконную предпринимательскую деятельность. Об этом он заявил в Преображенском суде Москвы, который приступил к допросу экс-чиновника и других фигурантов дела.

"Никакое участие в незаконной предпринимательской деятельности я не принимал, никаким покровительством я не занимался. Свою вину не признаю и считаю, что предъявленные обвинения незаконны и абстрактны. Получается, что я украл сам у себя и сам себе оказывал покровительство, но это не так", - сказал Абызов. При этом он отметил, что это показания, которые он дает впервые с момента задержания в 2019 году.

По его словам, в обвинении по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) нет событий, представляющих общественную опасность. "Я обращался много раз к следователю, чтобы я мог добровольно возместить ущерб на этапе следствия, но так и не понимаю, у кого произошло хищение и размер ущерба", - отметил экс-чиновник, добавив, что удовлетворил один из заявленных к нему гражданских исков. Он также заявил, что "создание Крымского моста - заслуга тех людей, кто сейчас здесь находится", имея в виду фигурантов уголовного дела, находящихся на скамье подсудимых.

Госбвинение в суде поддерживают Людмила Баландина и Игорь Потапов. Планируется, что допрос Абызова закончат через неделю, после чего суд перейдет к прениям сторон, а затем уйдет на приговор.

Михаил Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства РФ. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Абызов обвиняется в отмывании денег, незаконном предпринимательстве и коммерческом подкупе, а также создании преступного сообщества. Кроме него по делу проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признаны миноритарии компаний "Сибэко", "РЭС", а также ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Следствие установило, что в результате противоправных действий фигурантов было похищено более 4 млрд рублей.

В октябре 2021 года Гагаринский суд Москвы по гражданскому иску Генпрокуратуры обратил в доход государства денежные средства Абызова в размере более 32 млрд рублей.