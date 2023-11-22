Дело челябинского экс-чиновника о махинациях направили в суд

Ущерб от его действий превысил 32 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинске направил в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова, обвиняемого в махинациях с госконтрактом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета дорожного хозяйства города Челябинска, который обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Дело направлено для рассмотрения в суд", - сказано в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области и работниками контрольно-счетной палаты региона. По версии следствия, с марта по апрель 2020 года Кучитаров достоверно знал стоимость работ по озеленению центра Челябинска. При этом он обеспечил формирование завышенной начальной максимальной цены контракта, самостоятельно определил начальную максимальную цену. Затем заключил контракт на выполнение этих работ, результаты принял, что повлекло ущерб бюджету на общую сумму более 32 млн рублей.

Кучитаров находится под стражей.