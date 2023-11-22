22 ноября, 09:28

В Ухте против начальника полиции возбудили дело за "выбивание" признаний

Владимир Торлопов применил физическую силу к женщине

СЫКТЫВКАР. 22 ноября. /ТАСС/. Следователи СК РФ в Ухте Республики Коми возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции по факту превышения должностных полномочий. В июне полицейский силой выбивал у женщины признательные показания в совершении тяжкого преступления, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Сотруднику полиции предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Фигурант задержан, в отношении него следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июне 2023 года полицейский в ходе установления обстоятельств совершения преступления применил физическую силу к женщине, требуя признание в совершении ею тяжкого деяния.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону, факт превышения полномочий выявили сотрудники управления собственной безопасности МВД по Коми. "Министром внутренних дел по Республике Коми назначена служебная проверка. В настоящее время сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законном порядке", - сообщили ТАСС в МВД по республике.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах региона, уголовное дело возбуждено в отношении начальника полиции Ухты Владимира Торлопова. 

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