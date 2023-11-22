В Киргизии россиянина задержали за попытку вывоза $10,2 тыс. наличными

Гражданину РФ грозит административный штраф, сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии

БИШКЕК, 22 ноября. /ТАСС/. Российский гражданин задержан киргизскими пограничниками за попытку незаконного вывоза из республики $10,2 тыс. Об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

"В пункт пропуска "Достук - автодорожный" прибыл гражданин Российской Федерации 1981 года рождения. В ходе прохождения пограничного контроля у гражданина были обнаружены денежные средства в иностранной валюте. Общая сумма задержанных средств составила $10,2 тыс.", - говорится в сообщении.

Как отметили в погранведомстве, россиянин пытался провезти валюту через границу "в обход таможенного законодательства" республики.

"После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и денежные средства были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства", - заверили в Погранслужбе. В соответствии с киргизским законодательством, гражданину РФ, имя и фамилия которого не указываются, грозит административный штраф.

Как напомнили в пограничном ведомстве, в Киргизии установлен временный запрет на вывоз наличной иностранной валюты: нерезидентам и иностранным гражданам запрещено вывозить более $5 тыс. наличных, резидентам и гражданам республики - свыше $10 тыс. наличных.

"В случае вывоза резидентами и гражданами Кыргызской Республики наличных долларов США в сумме, превышающей $10 тыс., взимается платеж в размере 10% от суммы, превышающей установленный лимит", - подчеркивается в сообщении.