ТАСС, 22 ноября. Предприниматель из Омска, ранее уклонившийся от налогов на 57 млн рублей, за два года продал сжиженный газ без лицензии на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области.
"Фактический руководитель ООО "Ювер и К" в течение двух лет размещал на промышленной территории в Кировском округе Омска газораспределительную станцию для хранения и слива сжиженного углеводородного газа и осуществлял без лицензии эксплуатацию взрывоопасного производственного объекта. В результате незаконной предпринимательской деятельности по продаже и поставке газа [Андрей] Зырянов получил доход в сумме 1,5 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.
Суд назначил Зырянову штраф в размере 700 тыс. рублей по статье об осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ). В июле 2023 года предприниматель был осужден за уклонение от уплаты налогов на 57 млн рублей с 2017 по 2020 год (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ). Тогда суд арестовал его имущество на сумму более 70 млн рублей, а Зырянов признал вину и погасил 35 млн недоимки.