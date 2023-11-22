Суд назначил Андрею Зырянову штраф в размере 700 тыс. рублей

ТАСС, 22 ноября. Предприниматель из Омска, ранее уклонившийся от налогов на 57 млн рублей, за два года продал сжиженный газ без лицензии на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области.

"Фактический руководитель ООО "Ювер и К" в течение двух лет размещал на промышленной территории в Кировском округе Омска газораспределительную станцию для хранения и слива сжиженного углеводородного газа и осуществлял без лицензии эксплуатацию взрывоопасного производственного объекта. В результате незаконной предпринимательской деятельности по продаже и поставке газа [Андрей] Зырянов получил доход в сумме 1,5 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

Суд назначил Зырянову штраф в размере 700 тыс. рублей по статье об осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ). В июле 2023 года предприниматель был осужден за уклонение от уплаты налогов на 57 млн рублей с 2017 по 2020 год (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ). Тогда суд арестовал его имущество на сумму более 70 млн рублей, а Зырянов признал вину и погасил 35 млн недоимки.