22 ноября, 11:42

Суд в Екатеринбурге продлил арест опекуну, обвиняемой в убийстве ребенка

Мера пресечения продлена до 26 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок в СИЗО опекуну Веронике Наумовой, которая обвиняется в истязании и убийстве своего шестилетнего подопечного Далера, а также в мошенничестве с выплатами. Она останется под арестом до 26 февраля 2024 года, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

"Да [арест продлен], до 26 февраля", - сказали в пресс-службе суда, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о продлении ареста Наумовой.

В июне опекун мальчика заявила о его пропаже, после чего горожане и сотрудники правоохранительных органов организовали масштабные поиски. Позднее тело ребенка было обнаружено, Наумову задержали по обвинению в истязании и убийстве подопечного, а также в мошенничестве с выплатами.

Следствие возбудило два уголовных дела - о халатности из-за бездействия должностных лиц, ответственных за воспитание опекаемого ребенка, а также об убийстве. 

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