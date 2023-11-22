На западе Нигерии в ДТП погибли 17 человек

Еще более 200 получили ранения

ПРЕТОРИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли, 206 получили травмы различной степени тяжести в результате аварии с участием переполненного грузовика в штате Нигер на западе Нигерии. Об этом сообщила газета Ripples Nigeria со ссылкой на представителя органов автотранспортной безопасности.

Как отметил представитель Федерального корпуса безопасности на дорогах Бизи Кадима, пострадавшие были эвакуированы в больницу общего профиля Контагора в штате Нигер для оказания немедленной медицинской помощи.

По данным ведомства, водитель перегруженного товарами и пассажирами грузовика потерял управление транспортным средством при нарушении скоростного режима.