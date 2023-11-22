СМИ: житель Франции умер после использования запрещенного средства от клопов

Погибший пытался вывести насекомых с помощью инсектицида, который имеет в составе дихлофос и официально запрещен к продаже

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Французская полиция расследует смерть 80-летнего жителя пригорода Лиона, который, согласно основной версии, отравился запрещенным инсектицидом, пытаясь вывести постельных клопов. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Сын погибшего рассказал, что обнаружил своего отца и 63-летнего брата в тяжелом состоянии, когда зашел к ним в квартиру 20 октября: "У брата были открыты глаза и рот, он почти ни на что не реагировал, а отец лежал на полу и еле дышал. Обоих госпитализировали, но спасти удалось только брата".

По имеющейся информации, погибший пытался вывести клопов с помощью инсектицида Sniper, который имеет в составе дихлофос и официально запрещен к продаже во Франции. Как отмечает издание, до 2021 года в стране было зарегистрировано 36 случаев отравления после его использования против постельных клопов.

После госпитализации двух пожилых людей врачи подтвердили Алену, что причиной их недомогания мог стать данный инсектицид, однако не предоставили официального заключения. Мужчина подал заявление в полицию, где в рамках расследования пытаются выяснить, мог ли Sniper стать причиной смерти, учитывая, что отец ранее пережил два инсульта и имел проблемы с сердцем.

Нашествие паразитов

Общественность и СМИ Франции последние недели активно обсуждают проблему постельных клопов. Первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар призвал разработать государственный план борьбы с паразитами, в частности включить в договоры на страхование жилья пункт о "риске заражения клопами". В свою очередь министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал население прекратить панику по поводу распространения клопов, тогда как министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон опроверг сообщения о наличии клопов в парижском транспорте.

Однако во время сеанса вопросов правительству в Нацсобрании 3 октября глава парламентской фракции партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано напомнила премьер-министру о том, что проблема с клопами ухудшается на протяжении нескольких лет. В 2017 году в стране насчитывалось примерно 200 тыс. домохозяйств с паразитами, однако правительство, по ее словам, не принимало никаких мер до 2020 года, когда в республике насчитывалось уже 950 тыс. точек заражения, а в 2022 году их число превысило 1,1 млн. Борн в ответ выступила с утверждением, что постельные клопы "имеются в большинстве крупных городов мира", и подчеркнула, что еще в марте 2022 года правительство представило межминистерский план по борьбе с паразитами и намерено наращивать усилия на этом направлении.