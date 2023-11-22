22 ноября, 12:11

Под Липецком в массовом ДТП с участием пассажирского автобуса погиб человек

Предварительной причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения

ТАСС, 22 ноября. Столкновение пассажирского рейсового автобуса с автофургоном и легковым автомобилем произошло в Липецкой области. В ДТП погиб один человек, сообщила пресс-служба УМВД по Липецкой области.

"На 34-м км автодороги Хлевное - Липецк произошло столкновение рейсового автобуса [сообщением] Липецк - Хлевное, автофургона Mercedes и легкового автомобиля Peugeot. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб. На момент ДТП в салоне автобуса, следовавшего из Липецка в Хлевное, находилось 16 пассажиров. Никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в среду около 12:25, предварительной причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. Пассажиры автобуса направлены к месту назначения с попутным рейсовым автобусом Липецк - Воронеж. "В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении УМВД по Липецкой области. 

Теги:
РоссияЛипецкая область
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