В Кении в результате наводнений погибли более 70 человек

По сведениям телеканала Citizen, наводнения также стали причиной вынужденного перемещения более 150 тыс. человек

ПРЕТОРИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Сильные наводнения в различных районах Кении, вызванные ураганом "Эль Ниньо", стали причиной гибели 71 человека и вынужденного перемещения более 150 тыс. человек. Об этом сообщает кенийский телеканал Citizen.

Сильные дожди начались в Кении во второй половине октября и продолжаются до сих пор. Наводнения затронули как прибрежные районы на востоке страны, так и области на юго-востоке и севере. Как отмечается, дожди усилились во второй половине ноября, в том числе вблизи столицы Найроби, которая расположена в горной местности. Наибольший урон нанесен прибрежному городу Момбаса, многие районы которого оказались под водой.

По данным газеты The Star, власти пообещали выделить до 25 млрд шиллингов (около 15 млрд рублей) на борьбу с последствиями подобных климатических явлений. По словам председателя комиссии по правам человека Кении Розелин Одеде, на данный момент правительство не приняло достаточных мер, чтобы справиться с ситуацией.