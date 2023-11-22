22 ноября, 13:17

СК потребовал ареста мужчины, который полгода готовил поджог военкомата в Москве

В случае признания виновным, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники СК задержали и требуют отправить под арест россиянина, который в течение полугода готовил поджог военкомата на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде Москвы, куда поступило ходатайство следствия.

"В суд поступил материал от СК РФ с требованием избрать меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Орунжева И. М., подозреваемого по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности)", - сказали в суде. В случае признания виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что задержанный полгода приходил к военкомату в Академическом районе Москвы и изучал его, чтобы наиболее эффективно поджечь. В один из дней Орунжев привлек внимание полицейских, которые его задержали. Подозреваемый заявил, что изучал идеологию разных террористических организаций, а также правила обращения с оружием и взрывчатыми веществами. 

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