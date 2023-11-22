22 ноября, 13:34,
обновлено 22 ноября, 14:18

В Ульяновской области столкнулись пассажирский и маневровый поезда

Транспортная прокуратура/ ТАСС
© Транспортная прокуратура/ ТАСС

Пострадали 25 человек

ТАСС, 22 ноября. Пассажирский поезд и маневровый локомотив столкнулись в Ульяновской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В Ульяновской области на Куйбышевской железной дороге произошло попутное столкновение пассажирского поезда рейса Адлер - Пермь и маневрового локомотива. Есть пострадавшие, количество уточняется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в пассажирском поезде находились почти 400 человек, в том числе более 90 детей. Собеседник агентства добавил, что вагоны с рельсов не сошли, а железнодорожное полотно и контактные линии не получили повреждений. 

Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, пострадали 25 человек, среди которых один несовершеннолетний.

В Минздраве Ульяновской области подчеркнули, что госпитализация никому не потребовалась. "Тяжелых и нуждающихся в госпитализации среди пострадавших нет. <…> [Пассажиров], требующих экстренной помощи, пока не было", - сказала собеседница агентства. В пресс-службе уточнили, что работники скорой помощи проводят повагонный обход, осматривают пассажиров.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале сообщил, что серьезно пострадавших после столкновении поездов нет. При этом он сообщил, что находится на связи с ответственными ведомствами и РЖД, а также заявил о готовности оказать необходимую помощь. 

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, жертв удалось избежать. Там также добавили, что ЧП произошло на 962-м км перегона Бряндино - Тиинск. 

Теги:
РоссияУльяновская область
© Информационное агентство ТАСС
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