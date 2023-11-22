22 ноября, 13:42

В Ярославской области организаторы нарколаборатории получили 18 и 15 лет колонии

Подсудимые незаконно изготовили почти 67 кг синтетических наркотиков

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Ярославский областной суд признал виновными в изготовлении почти 67 кг синтетических наркотиков жителей Московской и Ярославской областей, один мужчина приговорен к 18 годам в колонии особого режима, другой - к 15 годам в колонии строгого режима. Об этом в среду сообщила пресс-служба суда.

"Приговором Ярославского областного суда от 21 ноября 2023 года Валерий Латышев признан виновным в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Вадим Байрамов признан виновным в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В мае 2022 года житель Московской области Латышев изучил в интернете технологию производства наркотического средства мефедрон, нашел поставщика прекурсоров наркотических средств. В октябре к нему присоединился житель Ярославской области Байрамов для организации лаборатории он предоставил дачу бывшей жены. С мая по декабрь 2022 года в дачном доме в Заволжском сельском поселении подсудимые незаконно изготовили почти 67 кг синтетических наркотиков.

В декабре прошлого года деятельность Латышева и Байрамова была пресечена, их задержали.

Ранее Латышеву был вынесен приговор Вологодского областного суда. В ноябре он был осужден по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере) на 17 лет лишения свободы. 

Теги:
РоссияЯрославская область
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