Экс-руководителя проектов "Водоканала" в Петербурге осудили условно за мошенничество

Суд также удовлетворил иск о взыскании с подсудимого материального ущерба в размере 30 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде 4 лет и 4 месяцев лишения свободы условно, а также удовлетворил иск в размере 30 млн рублей в отношении бывшего главного руководителя проектов ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Андрея Поздеева, который, используя служебное положение, завысил стоимость транспортировки шпунта, заключал фиктивные договоры, а также похитил более 6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

"Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Андрея Поздеева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Суд назначил Поздееву наказание виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также удовлетворен гражданский иск, заявленный потерпевшим - ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции", о взыскании с подсудимого материального ущерба в размере 30 млн рублей. В целях взыскания материального ущерба, причиненного преступлением, сохранен арест на имущество", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что, как установил суд, в период с июля 2016 года по март 2017-го Поздеев, являясь главным руководителем проектов ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", используя свое служебное положение, в рамках исполнения государственного контракта умышлено завысил стоимость транспортировки шпунта. После чего с помощью подконтрольных организаций, которые якобы оказали эти услуги, заключил фиктивные договоры, получив в счет оплаты свыше 24 млн рублей.

Кроме того, Поздеев совершил хищение более 6 млн рублей, которые были выделены для приобретения оригинального оборудования. Вместо него злоумышленник поставил фальсифицированное оборудование низшего качества и стоимости, выдав его за оригинальное.