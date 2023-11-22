22 ноября, 15:00
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Столкновение поездов в Ульяновской области и Год семьи в России. Главные события 22 ноября

Транспортная прокуратура/ ТАСС
© Транспортная прокуратура/ ТАСС

Столкновение поездов в Ульяновской области

В Ульяновской области на 962-м км перегона Бряндино - Тиинск столкнулись пассажирский поезд и маневровый локомотив, сообщили в оперативных службах. Пострадали 25 человек, среди них есть ребенок. Госпитализация никому не потребовалась. Пассажирский поезд не сошел с рельсов, железнодорожное полотно и контактные линии не получили повреждений.

Год семьи в России

Президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Решение приняли для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству страны необходимо к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий. Председателем назначили вице-премьера Татьяну Голикову.

Четырехдневное перемирие Израиля и ХАМАС

 ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем о четырехдневном перемирии. В этот период палестинское движение освободит "50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет" из израильских тюрем. Также организуют доставку сотен грузовиков с гуманитарной, чрезвычайной, медицинской помощью во все без исключения районы сектора Газа. "Хезболлах" заявила о готовности соблюдать договоренности Израиля и ХАМАС, сообщил телеканал Al Jazeera.

Приговор 52 депутатам Госдумы

В Киеве заочно приговорили 52 депутатов Госдумы к 15 годам тюрьмы. Их обвинили в посягательстве на территориальную целостность украинского государства. В частности, речь идет о первом заместителе председателя Государственной думы Иване Мельникове, председателе комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославе Нилове, первом заместителе руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Яне Лантратовой.

Стрельба в Ингушетии

В Ингушетии нейтрализовали бандита, начавшего стрельбу по сотрудникам ФСБ. При задержании он оказал сопротивление. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. 

Теги:
УкраинаПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильУльяновская областьГод семьи
© Информационное агентство ТАСС
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