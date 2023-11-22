Что известно о столкновении поездов в Ульяновской области

Пассажирский поезд лоб в лоб столкнулся с маневровым локомотивом на Куйбышевской железной дороге в Ульяновской области. Пострадали более 20 пассажиров, в том числе один несовершеннолетний.
ТАСС собрал основное, что известно о ЧП.
Что произошло
- Пассажирский поезд Адлер - Пермь и маневровый локомотив столкнулись в Ульяновской области около 14:55 мск на 962-м км на перегоне Бряндино - Тиинск Куйбышевской железной дороги.
- В пассажирском составе находилось почти 400 человек, в том числе более 90 детей, сообщили в оперативных службах.
- Схода вагонов, повреждения контактных линий и железнодорожного полотна при столкновении не произошло.
Пострадавшие
- В результате столкновения, по данным Куйбышевской железной дороги, пострадали 25 пассажиров, в их числе один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается помощь.
- Никто из пострадавших при столкновении не нуждается в госпитализации, сообщили в Минздраве Ульяновской области. В ведомстве уточнили, что медики проводят повагонный обход.
- Погибших при столкновении нет, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК.
- Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что за медпомощью после столкновения обратились пять человек, госпитализация им не потребовалась.
Причина аварии
- На станции Бряндино при организации работ было допущено грубое нарушение, в результате которого произошло столкновение поезда и тепловоза, сообщили в РЖД, отметив, что проводят проверку.
Задержки после аварии
- После аварии из-за проведения технических работ задерживается поезд № 354. Кроме того, в связи с происшествием на 1 час 13 минут был задержан пригородный поезд № 6719 сообщением Димитровград - Ульяновск.
Реакция
- Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
- Власти Пермского края готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате столкновения, заявил пермский губернатор Дмитрий Махонин.
- В РЖД принесли извинения и сообщили, что пассажиры получат страховую компенсацию. Также компания готова взять на себя расходы на лечение.
Прошлая авария на железной дороге с пострадавшими
- Пассажирский поезд Москва - Брест и электричка Москва - Усово столкнулись вечером 8 апреля 2017 года на западе Москвы в районе Филевского парка на железнодорожном перегоне Кунцево - Фили. В результате за медицинской помощью обратились 50 человек, 12 из них были госпитализированы.