Что известно о столкновении поездов в Ульяновской области

Пассажирский поезд лоб в лоб столкнулся с маневровым локомотивом на Куйбышевской железной дороге в Ульяновской области. Пострадали более 20 пассажиров, в том числе один несовершеннолетний.

ТАСС собрал основное, что известно о ЧП.

Что произошло

Пассажирский поезд Адлер - Пермь и маневровый локомотив столкнулись в Ульяновской области около 14:55 мск на 962-м км на перегоне Бряндино - Тиинск Куйбышевской железной дороги.

В пассажирском составе находилось почти 400 человек, в том числе более 90 детей, сообщили в оперативных службах.

Схода вагонов, повреждения контактных линий и железнодорожного полотна при столкновении не произошло.

Пострадавшие

В результате столкновения, по данным Куйбышевской железной дороги, пострадали 25 пассажиров, в их числе один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается помощь.

Никто из пострадавших при столкновении не нуждается в госпитализации, сообщили в Минздраве Ульяновской области. В ведомстве уточнили, что медики проводят повагонный обход.

Погибших при столкновении нет, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что за медпомощью после столкновения обратились пять человек, госпитализация им не потребовалась.

Причина аварии

На станции Бряндино при организации работ было допущено грубое нарушение, в результате которого произошло столкновение поезда и тепловоза, сообщили в РЖД, отметив, что проводят проверку.

Задержки после аварии

После аварии из-за проведения технических работ задерживается поезд № 354. Кроме того, в связи с происшествием на 1 час 13 минут был задержан пригородный поезд № 6719 сообщением Димитровград - Ульяновск.

Реакция

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Власти Пермского края готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате столкновения, заявил пермский губернатор Дмитрий Махонин.

В РЖД принесли извинения и сообщили, что пассажиры получат страховую компенсацию. Также компания готова взять на себя расходы на лечение.

Прошлая авария на железной дороге с пострадавшими