22 ноября, 14:40
Военная операция на Украине

В ДНР боевика "Азова" приговорили к 25 годам колонии за убийство мужчины

Преступление было совершено в феврале 2022 года

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил боевика группировки "Азов" (отделения отдельного отряда специального назначения "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ)) к 25 годам колонии за расстрел мужчины в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении 27-летнего командира 3-го отделения 1-го батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Владислава Андрианова. Он признан виновным по п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

В суде установлено, что преступление было совершено в феврале 2022 года. Осужденный вместе с сослуживцами расстрелял случайного прохожего, а тело погибшего бросили в подвале одного из домов.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Андрианова к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Теги:
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