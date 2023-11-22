В Крыму полностью восстановили электроснабжение после штормового ветра

Наибольшее количество отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение в Республике Крым, нарушенное из-за штормового ветра 19-20 ноября, восстановлено, сообщается в телеграм-канале компании "Крымэнерго".

"В ночь с 21 на 22 ноября 2023 года специалисты ГУП РК "Крымэнерго" закончили устранение в сетях массовых повреждений, вызванных неблагоприятными метеорологическими явлениями. <...> Для устранения последствий разгула стихии в "Крымэнерго" функционировал штаб, взявший на контроль энергоснабжение социально значимых объектов и координирующий работу аварийно-восстановительных бригад. Приоритетной задачей было устранение технологических нарушений в сетях 6-10 кВ, являющихся ключевыми в энергоснабжении населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По данным компании, наибольшее количество отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы. В частности, 19 ноября непогода обесточила 38 линий электропередачи 6-10 кВ, 683 трансформаторные подстанции.

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 18-19 ноября из-за дождей и ветра с порывами до 35 м/с. По данным Минэнерго РФ, в воскресенье без электроснабжения остались более 50 тыс. жителей полуострова. Кроме того, в Республике Крым ветер повредил кровли 29 многоквартирных домов и повалил более 600 деревьев в населенных пунктах.