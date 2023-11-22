За медпомощью после столкновения поездов под Ульяновском обратились пять человек

Среди них есть ребенок

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Пять пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Адлер - Пермь, и локомотива в Ульяновской области обратились за медицинской помощью, госпитализация им не потребовалась.

Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"По итогам повагонного обхода за медицинской помощью обратились пять человек, в том числе один ребенок [в возрасте] 11 лет. Четверо из них - с ушибами мягких тканей, один - с повышением артериального давления. Показаний для госпитализации нет", - сказал он.