22 ноября, 15:10

Суд Петербурга назначил певцу Шарлоту 13 суток административного ареста

Петр Ковалев/ ТАСС, архив
© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

Певец признал свою вину, сообщают в объединенной пресс-службе городских судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил певцу Эдуарду Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, свою вину он признал. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Эдуарда Шарлота за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство"). Суд назначил административный арест сроком на 13 суток", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что 22 ноября в 02:20 Шарлот, находясь по адресу г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 205, "нецензурно выражался в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал, чем демонстративно нарушал общественный порядок и спокойствие граждан". Свою вину певец признал.

Ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что сотрудники полиции задержали в аэропорту Санкт-Петербурга 25-летнего пассажира. Его обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ и мелком хулиганстве.

В Telegram-каналах было опубликовано видео задержания певца. О его задержании также сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что организация обращалась в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку действиям исполнителя, которые дискредитируют ВС РФ, оскорбляют чувства верующих. Также Мизулина опубликовала кадры, на которых певец сжигает паспорт гражданина России. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
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