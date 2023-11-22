22 ноября, 15:18,
обновлено 22 ноября, 15:30
Военная операция на Украине

В Донецке при повторном обстреле пострадали четверо пожарных МЧС

В ведомстве сообщили, что пожарные доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Четверо пожарных МЧС России пострадали в результате повторного обстрела с беспилотника в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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"В Донецке во время обстрела пострадали четыре огнеборца МЧС России. Сотрудники тушили пожар, который произошел из-за обстрела в Кировском районе. В это время случился повторный обстрел с беспилотника", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пожарные доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. "Повреждена пожарная автоцистерна", - добавили в ведомстве.

Вечером в среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Кировском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата рядом с магазином ранения получили две девочки 2009 года рождения. По его данным, дети доставлены в медицинские учреждения и получают всю необходимую помощь.

С начала суток украинские войска 35 раз обстреляли территорию республики, выпущено 99 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия калибра 122 мм, ствольная артиллерия калибрами 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударный беспилотник. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеДНР
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