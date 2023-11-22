В Ингушетии ликвидировали пособника бандгруппы

В боестолкновениях получил ранение сотрудник правоохранительных органов

ТАСС, 22 ноября. Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии нейтрализовали пособника разыскиваемых членов бандгруппы, который отказался от добровольной сдачи и оказал вооруженное сопротивление. В результате боестолкновения ранение получил один сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Ингушетии.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения пособника разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже Республики Ингушетия Ганиева Х. И. 1990 года рождения. В ходе попытки проведения переговоров преступнику было предложено сдаться. Бандит от добровольной сдачи отказался и оказал сотрудникам правоохранительных органов вооруженное сопротивление. В результате боестолкновения бандит нейтрализован. Ранение получил один сотрудник правоохранительных органов, ему оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь", - сообщила пресс-служба.

Как отметили в ведомстве, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. "На месте боестолкновения обнаружены граната Ф-1, травматический пистолет системы Макарова, модернизированный кустарным способом в боевой аналог, и боеприпасы к нему. Обстановка контролируется", - добавили в региональном управлении ФСБ.