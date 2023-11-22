В Екатеринбурге столкнулись два автобуса

Пострадали два пассажира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Два автобуса столкнулись на улице Свердлова в Екатеринбурге, пострадали два пассажира - девушки 22 и 18 лет, они с различными травмами доставлены в лечебное учреждение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

"Дорожный инцидент произошел в 17:35 (15:35 мск) на улице Свердлова напротив дома №8. По предварительным данным, произошло столкновение автобусов НЕФАЗ маршрута №57 и ПАЗ маршрута №056, один из [водителей] которых не убедился в безопасности маневра при перестроении в другую полосу. На момент ДТП в автобусе №056 находились 15 пассажиров, из них пострадали 22-летняя и 18-летняя девушки, которые с места дорожной аварии с различными травмами доставлены в лечебное учреждение. В автобусе маршрута №57 находились 15 пассажиров, они не пострадали", - говорится в сообщении.

За рулем автобуса НЕФАЗ находился 52-летний мужчина, автобусом ПАЗ управлял 30-летний мужчина, оба были трезвы. "Водители пояснили автоинспекторам, что при одновременном перестроении не заметили друг друга, в результате чего произошло столкновение", - рассказали в ведомстве.