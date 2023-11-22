В Нижегородской области москвича приговорили к 8,5 года колонии за сбыт наркотиков

Речь идет о 22 кг наркотических средств

ТАСС, 22 ноября. Дальнеконстантиновский районный суд Нижегородской области приговорил жителя Московской области к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за попытку сбыта 22 кг наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

По данным ведомства, в период с июня по октябрь 2022 года мужчина соорудил в своем автомобиле тайник, замаскированный под газобаллонное оборудование. Через интернет он приобрел наркотические средства, которые в дальнейшем планировал сбыть потребителям через тайниковые закладки. Его деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов в октябре 2022 года. Из незаконного оборота было изъято более 22 кг наркотических средств.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет, в особо крупном размере) и приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.