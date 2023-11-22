Суд 23 ноября рассмотрит иск к владелице ювелирного дома Darvol на более $1 млн

Дарья Спиридонова содержится под домашним арестом

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы 23 ноября рассмотрит иск о взыскании по договору займа более $1 млн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Хамовнический районный суд города Москвы назначил судебное заседание по гражданскому делу по иску Фандеевой С. В. к владелице ювелирной компании Darvol Дарье Спиридоновой в 11:30 мск 23 ноября", - сказали в пресс-службе.

Как сказано в исковом заявлении, с августа 2020 по март 2021 года был заключен ряд договоров займа между Фандеевой и Спиридоновой о предоставлении последней денег в долг. Стороны установили целевое назначение займа, согласно которому заемщик должен был использовать деньги для приобретения турмалина Параиба массой 14,93 карата.

"Между тем, в сентябре 2020 года между Фандеевой и ООО "Ювелирный дом" был заключен договор поручительства, предметом которого является обязательство ООО "Ювелирный дом" перед Фандеевой отвечать за исполнение Спиридоновой всех ее обязательств перед истцом. На момент подачи иска истец не располагал информацией, приобретен предмет целевого назначения или нет. Истец в своем иске просит взыскать с ответчиков сумму долга в размере порядка $862 817 и €344 557", - сказали в пресс-службе.

Одновременно в Хамовническом районном суде рассматривается уголовное дело по обвинению Спиридоновой в серии мошенничеств, где Фандеева С. В. является одной из потерпевших.

Как заявили в прокуратуре Москвы, Спиридонова обвиняется в том, что под предлогом прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями обманом получила от 19 потерпевших более 350 млн рублей. Однако взятые на себя обязательства не выполнила, деньги не вернула. Спиридонова содержится под домашним арестом.