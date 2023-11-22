В Саратовской области мужчину подозревают в содействии террористической деятельности

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 22 ноября. Уголовное дело за содействие террористической деятельности возбудили в Саратовской области в отношении местного жителя. Мужчина подозревается в склонении граждан к участию в деятельности одной из проукраинских террористических организаций, сообщает пресс-служба УФСБ России по Саратовской области.

"Выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Саратовской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). <…> Следственным отделом УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства.

По данным регионального УФСБ, с октября 2022 года по июль 2023-го мужчина осуществлял склонение гражданина РФ к участию в деятельности одной из проукраинских террористических организаций.