Пропавшую в Омской области 13-летнюю девочку нашли живой в гостях у знакомого мальчика

Правоохранители в ходе проверки начали проверку условий жизни и воспитания несовершеннолетней

ТАСС, 22 ноября. В Омской области 13-летнюю девочку, пропавшую пять дней назад, нашли в областном центре в гостях у знакомого мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Установлено местонахождение разыскиваемой девочки, она находилась в гостях у знакомого мальчика, проживающего в Омске", - рассказали в ведомстве.

Правоохранители в ходе проверки начали проверку условий жизни и воспитания несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что к силовикам обратилась бабушка несовершеннолетней. По ее словам, девочка исчезла пять дней назад во время поездки в Омск из Исилькульского района - она якобы уехала к своей подруге.