Группировка "Сарая аль-Кудс" сообщила об уничтожении 11 единиц военной техники Израиля

Атаки совершили в районах Аз-Зайтун, Аш-Шати, Шейх Редуан, Тель-аль-Хава и Джухр ад-Дик в секторе Газа

РАБАТ, 22 ноября. /ТАСС/. Палестинская группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло организации "Исламский джихад") сообщила об уничтожении 11 единиц военной техники израильской армии.

"За сегодняшний день наши бойцы смогли поразить 11 различных единиц сионистской военной техники с помощью снарядов и бомб", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

Атаки на израильскую технику были совершены в районах Аз-Зайтун, Аш-Шати, Шейх Редуан, Тель-аль-Хава и Джухр ад-Дик в секторе Газа. Кроме того, столкновения между бойцами "Сарая аль-Кудс" и израильскими военными произошли в Бейт-Хануне.