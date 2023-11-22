22 ноября, 18:07

Суд арестовал мужчину, который полгода готовил поджог военкомата в Москве

В случае признания виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы отправил под арест россиянина, который в течение полугода готовил поджог военкомата на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Черемушкинский районный суд города Москвы избрал в отношении Оруджева Ибрагима Мубаризовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 21 января 2024 года. Органами предварительного расследования Оруджев И. М. обвиняется в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", - сказали в пресс-службе.

В случае признания виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что задержанный полгода приходил к военкомату в Академическом районе Москвы и изучал его, чтобы наиболее эффективно поджечь. В один из дней Оруджев привлек внимание полицейских, которые его задержали. Подозреваемый заявил, что изучал идеологию разных террористических организаций, а также правила обращения с оружием и взрывчатыми веществами. 

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