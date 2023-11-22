22 ноября, 18:18,
обновлено 22 ноября, 18:49

В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского

Петр Нидзельский. Борис Кавашкин/ ТАСС
Петр Нидзельский
© Борис Кавашкин/ ТАСС

Ему предъявили обвинение в крупном мошенничестве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Столичные полицейские в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве задержали бывшего заместителя министра энергетики Петра Нидзельского. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, экс-чиновнику официально предъявили обвинение.

"В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), был задержан Нидзельский Петр Васильевич 1945 года рождения. В ходе допроса ему были официально выдвинуты обвинения", - рассказал собеседник агентства. Он не уточнил фабулу обвинения по уголовному делу, в рамках которого был задержан Нидзельский. Санкция инкриминируемой бывшему чиновнику статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Петр Нидзельский занимал пост заместителя министра энергетики России с 1994 года по 2004 год. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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