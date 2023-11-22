Экс-замминистра энергетики Нидзельского отправили под домашний арест

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра энергетики Петра Нидзельского, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Как уточнили ТАСС в суде, следствие настаивало на аресте экс-чиновника.

"Суд отказал следствию в аресте Петра Нидзельского и избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18 января 2024 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о задержании экс-замминистра.

Петр Нидзельский занимал пост заместителя министра энергетики России с 1994 года по 2004 год.