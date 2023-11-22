В Ростове-на-Дону из-за аварии нарушилась подача воды, света и отопления

По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, ремонтные работы займут ориентировочно шесть часов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Аварийная ситуация на сетях электроснабжения оставила в ночь на четверг без света, отопления и водоснабжения тысячи жителей Ростова-на-Дону. Ремонтные работы займут ориентировочно шесть часов, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Компания ООО "Т-Транс" при производстве земляных работ по строительству дороги "Западная Хорда" на улице Доватора перебила электрический кабель, питающий многоквартирные дома по адресам: улица Стабильная, 3, улица Коблова, 4 и Волнистая, 25. В результате без света, отопления и водоснабжения остались тысячи жителей", - написал он.

По факту аварии власти города подали заявление в прокуратуру Ростова-на-Дону. Восстановление поврежденного участка будет выполнено за счет организации, по вине которой произошла авария.

"Специалисты Донэнерго РГЭС оперативно приступили к устранению аварии. Ремонтные работы займут ориентировочно шесть часов. Дал поручение ГО и ЧС города на время проведения ремонтных работ подключить генератор и подать электричество в дома по временной схеме", - добавил Логвиненко.