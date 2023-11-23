На Малой Сухаревской площади в ДТП попали несколько автомобилей

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта на Малой Сухаревской площади затруднено из-за ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Малой Сухаревской площади (в районе дома №3) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются. Движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по одной полосе из пяти.