22 ноября, 22:18,
обновлено 22 ноября, 22:55
Взрыв на мосту между США и Канадой

Губернатор Нью-Йорка сообщила об отсутствии признаков теракта в инциденте на мосту

EPA-EFE/ PAT CRAY
© EPA-EFE/ PAT CRAY

Кэти Хокул уточнила, что может появиться дополнительная информация

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что отсутствуют свидетельства, которые бы указывали на террористический след в инциденте с взорвавшимся в среду автомобилем на мосту на американо-канадской границе.

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"Может появиться дополнительная информация, но, судя по результатам предварительного расследования, никаких признаков причастности террористов к ужасному взрыву, произошедшему здесь, в западной части штата Нью-Йорк, нет", - отметила губернатор на пресс-конференции, которую транслировали основные американские телеканалы.

"На данный момент нет никаких доказательств того, что это был теракт. И это то, что я хочу донести до общественности, просто чтобы успокоить всех. Это действительно важно, потому что, судя по тому, что происходит в других частях мира, все находятся в напряжении", - добавила она. 

Теги:
КанадаСШАВзрыв на мосту между США и Канадой
© Информационное агентство ТАСС
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