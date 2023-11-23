На Камчатке задержали предпринимателя с контрафактной икрой на 19,5 млн рублей

По предварительной оценке специалистов экологический ущерб от незаконной деятельности превысил 110 млн рублей

ТАСС, 23 ноября. Сотрудники ФСБ на Камчатке задержали предпринимателя с крупной партией немаркированной красной икры на 19,5 млн рублей. Об этом сообщило УФСБ по региону.

"Задержан индивидуальный предприниматель, подозреваемый в скупке контрафактной рыбопродукции и ее реализации под видом заводской", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рефрижераторных контейнерах, торговых точках, транспортном средстве коммерсанта обнаружили более 3,9 тонны лососевой икры. Ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие законность ее происхождения, отсутствовали. Рыночная стоимость изъятой икры составила более 19,5 млн рублей. По предварительной оценке специалистов Камчатского филиала ФГБНУ "ВНИРО", экологический ущерб от незаконной деятельности превышает 110 млн рублей.

Предприниматель, по версии сотрудников правоохранительных органов, незаконно приобретал и хранил немаркированные лососевую икру и крабовую продукцию, не соответствующие требованиям безопасности, а затем реализовывал через сеть торговых точек в Петропавловске-Камчатском.

Против коммерсанта возбудили уголовное дело по пунктам "а", "б" ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).