22 ноября, 23:56

На 34-м км Киевского шоссе грузовик врезался в ограждение

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль врезался в ограждение на 34-м км Киевского шоссе.

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Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение. На месте работают оперативные службы города", - указано в сообщении.

Отмечается, что для движения недоступны три полосы из пяти в сторону Москвы и две полосы из пяти в сторону области.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. 

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